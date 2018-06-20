У Хмельницькому поліція затримала жінку за продаж власних дітей

Мати трьох дітей намагалася продати двох старших за 35 тис. доларів

У Хмельницькому поліція затримала 27-річну жінку за спробу продати за 35 тис. доларів двох власних дітей: 5-річну дівчинку та 7-річного хлопчика. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"Мати трьох дітей намагалася продати двох старших за 35 тисяч доларів. Крім того, зловмисниця зізналася, що наймолодшого вона планувала продати через півроку, коли той підросте", - йдеться у повідомленні.

Поліція затримала її під час отримання коштів за дітей.

Фото: діти, яких намагалися продати (прес-служба Нацполіції)

"Оперативники встановили, що жінка має трьох дітей та веде асоціальний спосіб життя. У зв’язку з цим соціальними органами було прийнято рішення про позбавлення її батьківських прав. Проте зловмисниця, аби випередити органи опіки, вирішила продати дітей за 35 тисяч доларів США", - зазначають у поліції.

Дітей передали до підрозділу у справах дітей для подальшого поміщення до дитячого притулку.

Нагадаємо, 12 червня у Черкаській області правоохоронці запобігли продажу новонародженої дитини.