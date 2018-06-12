В Черкасской области предотвратили продажу новорожденного ребенка

29-летняя женщина пыталась продать своего ребенка за 140 тыс. гривен

В Черкасской области правоохранители предотвратили продажу новорожденного ребенка. Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"29-летняя женщина пыталась продать своего ребенка за 140 тысяч гривен. Сегодня, 12 июня, ее задержали полицейские возле роддома. Теперь роженице грозит до пятнадцати лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины - торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека.

Фото: npu.gov.ua

У женщины уже есть двое детей шести и восьми лет. Она решила продать младенца, чтобы улучшить свое материальное положение.

"Она подыскивала клиентов среди своих знакомых. Когда женщина нашла семейную пару, которая согласилась купить ребенка, роженица договорилась с ними о встрече. Своего новорожденного ребенка мать оценила в 140 тысяч гривен", - сообщил заместитель начальника Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Украины Игорь Малахов.

Напомним, 7 мая пограничники в пункте пропуска "Порубное", что на границе с Румынией, помешали незаконному вывозу ребенка.