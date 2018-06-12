Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Черкасской области предотвратили продажу новорожденного ребенка

НовостиПроисшествия    12.06.2018 - 21:05
Фото: ребенок, которого пытались продать (скриншот/youtube.com)
Фото: ребенок, которого пытались продать (скриншот/youtube.com)

29-летняя женщина пыталась продать своего ребенка за 140 тыс. гривен

В Черкасской области правоохранители предотвратили продажу новорожденного ребенка. Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"29-летняя женщина пыталась продать своего ребенка за 140 тысяч гривен. Сегодня, 12 июня, ее задержали полицейские возле роддома. Теперь роженице грозит до пятнадцати лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины - торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека.

 

Фото: npu.gov.ua

У женщины уже есть двое детей шести и восьми лет. Она решила продать младенца, чтобы улучшить свое материальное положение.

"Она подыскивала клиентов среди своих знакомых. Когда женщина нашла семейную пару, которая согласилась купить ребенка, роженица договорилась с ними о встрече. Своего новорожденного ребенка мать оценила в 140 тысяч гривен", - сообщил заместитель начальника Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Украины Игорь Малахов.

Напомним, 7 мая пограничники в пункте пропуска "Порубное", что на границе с Румынией, помешали незаконному вывозу ребенка.

В Донецкой области задержали группу мошенников В Одесской области правоохранители изъяли у школьников более 100 патронов
Теги публикации: полиция, Черкасская область, дети  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальная Лолита спела в оккупированном Крыму на украинском языке (видео)
В сети показали невероятные фото Бердянской косы с высоты птичьего полета
Юная украинская пианистка победила на конкурсе в Милане
В Карпатах зацвела Червона рута (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь