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В Хмельницком обнаружили первого больного COVID-19

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 21:35
В Хмельницком обнаружили первого больного COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больной находится в стабильном состоянии

В Хмельницком сегодня, 27 марта, лабораторно подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила Хмельницкая городской совет на странице в Facebook.

По данным горсовета, сегодня в Хмельницком обнаружили первого зараженного коронавирусом пациента, у которого ранее экспресс-тест показал отрицательный результат. Сейчас больной находится в стабильном состоянии, средней тяжести.

"По другим 5 подозрениям, в том числе и по том, где экспресс-тест дал сомнительно-положительный результат, и которое уже разгоняли в СМИ, подозрения сняты. Лабораторные анализы вирус не подтвердили. Поэтому, просим доверять только официальной информации", - отметили в горсовете.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области возросло количество подтвержденных случаев коронавируса. Сегодня болезнь диагностировали у женщины, которая контактировала с умершей от коронавируса жительницей Радомышля.

Также РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области сегодня количество заболевших коронавирусом увеличилось до 6. В пятницу лабораторно подтвердили еще 3 случая коронавируса. Зараженные недавно вернулись домой из-за границы.

Кроме того, в Ивано-Франковской области сегодня подтвердили еще 10 случаев коронавируса. Пятеро пациентов, у которых быстрые тесты подтвердили коронавирус, находятся в критическом состоянии.

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