У Хмельницькому виявили першого хворого на COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Хворий перебуває у стабільному стані

У Хмельницькому сьогодні, 27 березня, лабораторно підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Про це повідомила Хмельницька міська рада на сторінці в Facebook.

За даними міськради, сьогодні у Хмельницькому виявили першого зараженого коронавірусом пацієнта, у якого раніше експрес-тест показав негативний результат. Наразі хворий пребуває у стабільному стані, середньої тяжкості.

"По інших 5 підозрах, в тому числі й по тій, де експрес-тест дав сумнівно-позитивний результат, і яку вже розганяли в ЗМІ, підозри зняті. Лабораторні аналізи вірусу не підтвердили. Тому, просимо довіряти тільки офіційній інформації", - зазначили в міськраді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Житомирській області зросла кількість підтверджених випадків коронавірусу. Сьогодні хворобу діагностували у жінки, яка контактувала з померлою від коронавірусу жителькою Радомишля.

Також РБК-Україна писало, що у Дніпропетровській області сьогодні кількість хворих коронавірусом збільшилася до 6. У п'ятницю лабораторно підтвердили ще 3 випадки коронавірусу. Заражені нещодавно повернулися додому з-за кордону.

Крім того, в Івано-Франківській області сьогодні підтвердили ще 10 випадків коронавірусу. П’ятеро пацієнтів, у яких швидкі тести підтвердили коронавірус, перебувають у критичному стані.