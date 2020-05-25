ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Хмельницком обнаружили 100-килограммовую авиабомбу

Новости » Происшествия     25.05.2020 - 18:34
В Хмельницком обнаружили 100-килограммовую авиабомбу
Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Саперы специального назначения изъяли и путем подрыва в специально отведенном для этого месте уничтожили 100-килограммовую авиабомбу

В Хмельницком обнаружили 100-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны. Этот взрывоопасный предмет обнаружили граждане во время проведения земельных работ на улице Курчатова.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что изъяли авиабомбу и путем подрыва уничтожили в специально отведенном для этого месте.

"25 мая в 14:00 саперы группы пиротехнических работ Аварийно-спасательного отряда специального назначения изъяли и путем подрыва в специально отведенном для этого месте уничтожили 100-килограммовую авиабомбу SD-100. Этот взрывоопасный предмет обнаружили граждане во время проведения земельных работ на вул. Курчатова в областном центре", - говорится в сообщение.

В Хмельницком обнаружили 100-килограммовую авиабомбу

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Напомним, в Германии обезвредили две авиационные бомбы времен Второй мировой войны, через которые раньше были эвакуированы 14 тысяч человек.

Как сообщало РБК-Украина, 15 декабря 2019-го власти итальянского города Бриндизи эвакуировали более 50 тысяч жителей из-за операции по обезвреживанию обнаруженной ранее бомбы времен Второй мировой войны.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Виталина Благодатова

Теги Новости Украины Хмельницкийбомба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь