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В Германии эвакуировали 14 тыс. человек из-за найденных бомб времен Второй мировой

Новости » Происшествия     12.01.2020 - 17:34
В Германии эвакуировали 14 тыс. человек из-за найденных бомб времен Второй мировой
Фото: в Дортмунде найдены бомбы (n-tv.de)

Власти Дортмунда открыли школы для жителей, которым пришлось покинуть свои дома

На западе города Дортмунд в Германии нашли две авиабомбы времен Второй мировой войны, в результате чего пришлось эвакуировать 14 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал n-tv.

В частности, был закрыт главный железнодорожный вокзал.

"Часть центра города Дортмунд была расчищена, а главный железнодорожный вокзал закрыт, поскольку в этом районе были обнаружены две бомбы времен Второй мировой войны", - указано в сообщении.

Так, власти эвакуировали две больницы и открыли школы для жителей, которым пришлось покинуть свои дома. В общей сложности от эвакуации пострадало около 14 тыс. жителей.

Операция по обезвреживанию боеприпасов запланирована на 12 января.

Напомним, 15 декабря 2019-го власти итальянского города Бриндизи эвакуировали более 50 тысяч жителей из-за операции по обезвреживанию обнаруженной ранее бомбы времен Второй мировой войны.

Как писало РБК-Украина, в конце ноября в Париже на Северном вокзале после обнаружения подозрительного предмета эвакуировали сотрудников, пассажиров и посетителей. В результате инцидента никто не пострадал. Правоохранителям пришлось эвакуировать лишь часть вокзала.

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