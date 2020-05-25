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У Хмельницькому виявили 100-кілограмову авіабомбу

Новини » Надзвичайні події     25.05.2020 - 18:34
У Хмельницькому виявили 100-кілограмову авіабомбу
Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Сапери спеціального призначення вилучили та шляхом підриву в спеціально відведеному для цього місці знищили 100-кілограмову авіабомбу

У Хмельницьком виявили 100-кілограмову авіабомбу часів Другої світової війни. Цей вибухонебезпечний предмет виявили громадяни під час проведення земельних робіт на вулиці Курчатова.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що авіабомбу вилучили та шляхом підриву знищили в спеціально відведеному для цього місці.

"25 травня о 14:00 сапери групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення вилучили та шляхом підриву в спеціально відведеному для цього місці знищили 100-кілограмову авіабомбу SD-100. Цей вибухонебезпечний предмет виявили громадяни під час проведення земельних робіт на вул. Курчатова в обласному центрі", - йдеться у повідомлення.

У Хмельницькому виявили 100-кілограмову авіабомбу

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, у Німеччині знешкодили дві авіаційні бомби часів Другої світової війни, через які раніше були евакуйовані 14 тисяч людей.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 грудня 2019-го влада італійського міста Бріндізі евакуювали понад 50 тисяч жителів через операцію зі знешкодження виявленої раніше бомби часів Другої світової війни.

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Автор: Виталина Благодатова

Теги Новини України Хмельницькийбомба
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