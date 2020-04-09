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В Хмельницком должностных лиц ГСЧС подозревают в торговле наркотиками

Новости » Общество     09.04.2020 - 20:06
В Хмельницком должностных лиц ГСЧС подозревают в торговле наркотиками
Фото: задержание подозреваемого (ssu.gov.ua)

Правоохранители задержали двух командиров отделений ГСЧС

В Хмельницком правоохранители заподозрили должностных лиц Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в торговле наркотиками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По предварительной версии, двое командиров отделений ГСЧС вместе с бывшим коллегой наладили масштабный сбыт наркотических веществ. Ежемесячно злоумышленники реализовывали до 10 килограммов наркотиков.

"В областном центре они арендовали офисное помещение, где фасовали и хранили подготовленные к продаже наркотики и психотропы. Оптовые партии "товара" чрезвычайщики отправляли заказчикам через один из почтовых сервисов по всей стране, а также сбывали местным дилерам и наркозависимым", - рассказали в СБУ.

Обоих должностных лиц спасательной службы правоохранители задержали на месте хранения наркотиков во время подготовки очередного заказа, а их сообщника - в собственном доме. Во время обысков была обнаружена партия наркотиков и психотропов на более 500 тысяч гривен по ценам "черного рынка".

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ликвидировали канал сбыта наркотических и психотропных веществ. Стоимость изъятых наркотиков и психотропов на "черном рынке" составляет более 2 млн гривен. Трем участникам преступной группы сообщили о подозрении.

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