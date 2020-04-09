У Хмельницькому посадовців ДСНС підозрюють у торгівлі наркотиками

Фото: затримання підозрюваного (ssu.gov.ua)

Правоохоронці затримали двох командирів відділень ДСНС

У Хмельницькому правоохоронці запідозрили посадовців Державної служби із надзвичайних ситуацій у торгівлі наркотиками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За попередньою версією, двоє командирів відділень ДСНС разом із колишнім колегою налагодили масштабний збут наркотичних речовин. Щомісяця зловмисники реалізовували до 10 кілограмів наркотиків.

"В обласному центрі вони орендували офісне приміщення, де фасували та зберігали підготовлені до продажу наркотики й психотропи. Гуртові партії "товару" надзвичайники відправляли замовникам через один із поштових сервісів по всій країні, а також збували місцевим дилерам та наркозалежним", - розповіли в СБУ.

Обох посадовців рятувальної служби правоохоронці затримали на місці зберігання наркотиків під час підготовки чергового замовлення, а їхнього спільника - у власному помешканні. Під час обшуків було виявлено партію наркотиків та психотропів на понад 500 тисяч гривень за цінами "чорного ринку".

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві ліквідували канал збуту наркотичних та психотропних речовин. Вартість вилучених наркотиків та психотропів на "чорному ринку" становить понад 2 млн гривень. Трьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру.