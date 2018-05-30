В Хмельницком чиновник въехал в лесовоз, погибли двое людей

Еще пятеро человек травмированы

В Хмельницком чиновник мэрии города вьехал в лесовоз, в результате чего погибли двое людей, еще пятеро травмированы. Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Хмельницкой области.

"Возле Хмельницкого произошло резонансное ДТП, в котором два человека погибли и пятеро травмированы", - говорится в сообщении.

Было установлено, что в лесовоз вьехал чиновник мэрии города Хмельницкого, которой принадлежит легковой автомобиль, причастный к аварии.

Как сообщается, 38-летний местный житель, управляя автомобилем "Nissan Leaf", не учел дорожной обстановки, съехал на обочину и допустил столкновение с прицепом автомобиля "Камаз" под управлением 39-летнего жителя города Красилов, который остановился на обочине дороги для ремонта.

Фото: последствия аварии

Отмечается, двое пассажиров автомобиля "Nissan" погибли на месте происшествия. Водитель "Nissan" и четверо пассажиров, среди которых 30-летняя женщина и трое детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в Хмельницкую областную больницу. Один ребенок находится в очень тяжелом состоянии.

Так, по данному факту следователи открыли уголовное производство по части третьей статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В суд направлены ходатайства о назначении ряда экспертиз, в том числе на состояние алкогольного опьянения.

Водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Варшаве (Польша) десять студентов из Украины попали в аварию, в результате ДТП никто из них серьезно не пострадал.