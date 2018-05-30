У Варшаві десять студентів з України потрапили в ДТП

У результаті аварії українці серйозно не постраждали

У Варшаві (Польща) десять студентів з України потрапили в аварію, в результаті ДТП ніхто з них серйозно не постраждав. Про це повідомляє польський телеканал TVN.

Повідомляється, що українські студенти потрапили в аварію, коли поверталися з вечірки. Також повідомляється, що всі десять осіб їхали в одному автомобілі. Передбачається, що за кермом перебував нетверезий водій, який не впорався з управлінням і врізався в стовп. В результаті ДТП українці серйозно не постраждали, однак рух на кільцевій розв'язці було заблоковано.

Крім того, відомо, що всі десять українців у віці від 20 років є студентами вищих навчальних закладів Варшави. Уточнюється, що поруч з водієм на передньому крісел сиділи двоє, п'ятеро на задньому сидінні і ще двоє їхали в багажнику. По приїзду поліції водій відмовився проходити тест на алкоголь, а також заявив, що не керував автомобілем.

Нагадаємо, раніше в Будапешті автобус з українцями потрапив в аварію, в результаті чого постраждали 28 осіб.