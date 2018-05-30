У Хмельницькому чиновник в'їхав у лісовоз, загинуло двоє людей

Ще п'ятеро людей травмовані

У Хмельницькому посадовець мерії міста в'їхав у лісовоз, у результаті чого загинули двоє людей, ще п'ятеро травмовані. Про це повідомляє головне управління Національної поліції у Хмельницькій області.

"Поблизу Хмельницького сталась резонансна ДТП, у якій дві особи загинули і п‘ятеро травмувалися", - йдеться у повідомленні.

Було встановлено, що у лісовоз в'їхав посадовць мерії міста Хмельницького, якій належить легковий автомобіль, причетний до аварії.

Як повідомляється, 38-річний місцевий житель, керуючи автомобілем "Nissan Leaf", не врахував дорожньої обстановки, з’їхав на узбіччя та допустив зіткнення з причепом автомобіля "Камаз" під керуванням 39-річного жителя міста Красилів, який зупинився на узбіччі дороги для ремонту.

Фото: наслідки аварії

Зазначається, двоє пасажирів автомобіля "Nissan" загинули на місці події. Водій "Nissan" та четверо пасажирів, серед яких 30-річна жінка та троє дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Потерпілі госпіталізовані до Хмельницької обласної лікарні. Одна дитина перебуває у дуже важкому стані.

Так, за даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною третьою статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. До суду направлені клопотання про призначення низки експертиз, в тому числі на стан алкогольного сп‘яніння.

Водій затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сьогодні у Варшаві (Польща) десять студентів з України потрапили в аварію, в результаті ДТП ніхто з них серйозно не постраждав.