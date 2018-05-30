Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Хмельницькому чиновник в'їхав у лісовоз, загинуло двоє людей

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 15:25
Фото: наслідки аварії (hm.npu.gov.ua)
Фото: наслідки аварії (hm.npu.gov.ua)

Ще п'ятеро людей травмовані

У Хмельницькому посадовець мерії міста в'їхав у лісовоз, у результаті чого загинули двоє людей, ще п'ятеро травмовані. Про це повідомляє головне управління Національної поліції у Хмельницькій області.

"Поблизу Хмельницького сталась резонансна ДТП, у якій дві особи загинули і п‘ятеро травмувалися", - йдеться у повідомленні.

Було встановлено, що у лісовоз в'їхав посадовць мерії міста Хмельницького, якій  належить легковий автомобіль, причетний до аварії.

Як повідомляється, 38-річний місцевий житель, керуючи автомобілем "Nissan Leaf", не врахував дорожньої обстановки, з’їхав на узбіччя та допустив зіткнення з причепом автомобіля "Камаз" під керуванням 39-річного жителя міста Красилів, який зупинився на узбіччі дороги для ремонту. 

Фото: наслідки аварії

Зазначається, двоє пасажирів автомобіля "Nissan" загинули на місці події. Водій "Nissan" та четверо пасажирів, серед яких 30-річна жінка та троє дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. Потерпілі госпіталізовані до Хмельницької обласної лікарні. Одна дитина перебуває у дуже важкому стані. 

Так, за даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною третьою статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. До суду направлені клопотання про призначення низки експертиз, в тому числі на стан алкогольного сп‘яніння.

Водій затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сьогодні у Варшаві (Польща) десять студентів з України потрапили в аварію, в результаті ДТП ніхто з них серйозно не постраждав.

Українець напідпитку спричинив смертельну аварію в Польщі Аварія з українцями в Будапешті: консул відвідав місце ДТП
Теги публікації: ДТП, Хмельницький, чиновники  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Обірвався трос": в мережі розповіли про падіння з популярного атракціону (відео)
"Щира й скромна": на Донбасі вбили 15-річну українку (фото)
Український музикант потрапив в жахливе ДТП в центрі Києва (фото)
В сім'ї Олега Винника сталося горе
On Top