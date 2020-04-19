ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Хмельницком больных COVID-19 обнаружили в монастыре

Новости » Коронавирус     19.04.2020 - 21:37
В Хмельницком больных COVID-19 обнаружили в монастыре
Фото: Головчинецький монастырь (wikimapia.org)

Коронавирус подтвердили у двух людей

В Хмельницком зафиксировали случаи заражения коронавирусом на территории Свято-Преображенского-Головчинецкого женского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщил Хмельницкий городской совет в Facebook.

По данным городского совета, на территории Головчинецкого монастыря было подтверждено 2 случая заболевания коронавирусом.

"Подчеркиваем, что два новых случая в области зафиксировали в Головчинецком монастыре", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Тернопольской области подозревает вспышку коронавируса на территории Почаевской лавры, но настоятель монастыря отказывается контактировать с медицинскими работниками. Главный санитарный врач области подозревает, что священники Лавры могли привести к вспышке коронавируса в нескольких районах.

Также РБК-Украина писало, что в общежитии Духовной академии УПЦ МП произошла вспышка коронавируса. Заражение коронавирусом лабораторно подтвердили у трех преподавателей и 16 студентов.

Кроме того, в Киево-Печерской лавре в результате заболевания коронавирусом умер монах Никодим. В Киево-Печерскую лавру монах Никодим недавно перешел из Почаевской лавры.

В Житомирской области зафиксировали пятую смерть от коронавируса В Кировоградской области сегодня 11 человек выздоровели от COVID-19, среди них медики
Новости Украины ХмельницкиймонастырьУПЦ МПКоронавирус
News
On Top