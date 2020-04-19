В Хмельницком больных COVID-19 обнаружили в монастыре

Фото: Головчинецький монастырь (wikimapia.org)

Коронавирус подтвердили у двух людей

В Хмельницком зафиксировали случаи заражения коронавирусом на территории Свято-Преображенского-Головчинецкого женского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщил Хмельницкий городской совет в Facebook.

По данным городского совета, на территории Головчинецкого монастыря было подтверждено 2 случая заболевания коронавирусом.

"Подчеркиваем, что два новых случая в области зафиксировали в Головчинецком монастыре", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Тернопольской области подозревает вспышку коронавируса на территории Почаевской лавры, но настоятель монастыря отказывается контактировать с медицинскими работниками. Главный санитарный врач области подозревает, что священники Лавры могли привести к вспышке коронавируса в нескольких районах.

Также РБК-Украина писало, что в общежитии Духовной академии УПЦ МП произошла вспышка коронавируса. Заражение коронавирусом лабораторно подтвердили у трех преподавателей и 16 студентов.

Кроме того, в Киево-Печерской лавре в результате заболевания коронавирусом умер монах Никодим. В Киево-Печерскую лавру монах Никодим недавно перешел из Почаевской лавры.