У Хмельницькому хворих на COVID-19 виявили в монастирі

Фото: Головчинецький монастир (wikimapia.org)

Коронавірус підтвердили у двох людей

У Хмельницькому зафіксували випадки зараження коронавірусом на території Свято-Преображенського-Головчинецького жіночого монастиря Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомила Хмельницька міська рада у Facebook.

За даними міської ради, на території Головчинецького монастиря було підтверджено 2 випадки захворювання на коронавірус.

"Наголошуємо, що два нові випадки в області зафіксовані у Головчинецькому монастирі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Тернопільської області підозрює спалах коронавірусу на території Почаївської лаври, однак настоятель монастиря відмовляється контактувати з медичними працівниками. Головний санітарний лікар області підозрює, що священники Лаври могли спричинити спалах коронавірусу у декількох районах.

Також РБК-Україна писало, що в гуртожитку Духовної академії УПЦ МП стався спалах коронавірусу. Зараження коронавірусом лабораторно підтвердили у трьох викладачів та 16 студентів.

Крім того, у Києво-Печерській лаврі в результаті захворювання на коронавірус помер чернець Никодим. До Києво-Печерської лаври чернець Никодим нещодавно перейшов з Почаївської лаври.