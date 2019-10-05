Хмельницька облрада закликала не допустити реалізацію "формули Штайнмайера"

Фото (km-oblrada.gov.ua)

Депутати Хмельницької облради проголосували за відповідне звернення

Хмельницька обласна рада прийняла звернення щодо недопустимості прийняття "формули Штайнмайера" для врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомляється на сайті облради.

"Ми, депутати Хмельницької обласної ради, від імені наших виборців категорично проти реалізації так званої "формули Штайнмайера", за якою, згідно з Мінським домовленостями, запроваджується особливий статус Донбасу", - йдеться у зверненні, прийнятому на пленарному засіданні позачергової сесії.

Депутати також вимагають "не допустити надання особливого статусу окупованим територіям ні за так званою "формі Штайнмайера", шляхом внесення змін в законодавство України". У зверненні йдеться, що депутати вважають "неприпустимим відведення сил і засобів Збройних сил України від лінії зіткнення на Донбасі".

За звернення проголосували 44 депутати. Всього в облраді 84 депутати.

Нагадаємо, Україна зробила можливим проведення саміту Нормандської четвірки, погодивши текст так званої формули Штайнмайера і розведення військ на Донбасі, і тепер очікує кроків Росії, які відкриють шлях до відновлення її суверенітету над окупованими районами.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, з чим погодилася Україна на переговорах з Донбасу. За словами Зеленського, ця формула говорить тільки про те, коли повинен запрацювати закон про особливий статус Донбасу, а саме після проведення місцевих виборів, які пройдуть за Конституцією України, законодавством України і після публікації звіту ОБСЄ про відповідність міжнародним стандартам.