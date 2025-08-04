В Хмельницкой области снова раздаются взрывы на фоне угрозы "Кинжалов"
Днем, 4 августа, в Хмельницкой области прогремели повторные взрывы на фоне масштабной воздушной тревоги из-за угрозы пуска "Кинжалов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и местные Telegram-каналы.
"Скоростная цель на Хмельнитчину", - предостерегли военные.
О взрывах в Хмельницкой области сообщили местные Telegram-каналы.
"В Хмельницкой области снова прогремели взрывы", - говорится в сообщении.
Атака на Хмельницкую область
Перед тем сообщалось о взлете российского истребителя МиГ-31К, способного нести гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал".
Напомним, сегодня утром в Хмельницкой области также раздавались взрывы на фоне масштабной воздушной тревоги из-за угрозы ракет.
5 июля российские оккупанты осуществили ракетный удар по территории Украины, запустив две ракеты типа "Кинжал". Обе ракеты были направлены на город Староконстантинов, что в Хмельницкой области.
Стоит добавить, что россияне очень часто пытаются бить по этому городу, поскольку там расположена лучшая украинская авиабаза.
Ночью они атакуют Староконстантинов беспилотниками, иногда запускают по нему ракеты - как "Кинжалы", так и крылатые, или баллистические. Однако все российские потуги ни к чему не привели.
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