Зліт МіГ-31К. В Україні втретє за добу масштабна повітряна тривога

У всіх регіонах України сьогодні, 4 серпня, оголосили втретє повітряну тривогу. Її причиною стала зліт МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.

Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів.

О 11:51 також Повітряні Сили заявили про швидкісну ціль на Житомирщину, Сумщину та Хмельниччину.

Військові попередили про швидкісну ціль на Київ. Таке попередження у ПС оприлюднили о 11:50 у своєму Telegram.

Ракета "Кинджал"

При зльоті російського винищувача МіГ-31К по всій Україні оголошують повітряну тривогу, оскільки такі літаки можуть бути озброєні гіперзвуковою ракетою Х-47М2 "Кинджал".

Ця ракета здатна розвивати швидкість до 12 000 км/год (приблизно 10 Махів), що робить її практично невразливою для більшості систем протиповітряної оборони, але це не стосується ППО Patriot.

Крім того, "Кинджал" може маневрувати на всьому протязі польоту і вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

До слова, 28 липня під час масованого удару по Україні російські окупанти використали три ракети "Кинджал". Тоді їхньою ціллю став Старокостянтинів Хмельницької області.