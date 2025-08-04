Зліт МіГ-31К. В Україні втретє за добу масштабна повітряна тривога
У всіх регіонах України сьогодні, 4 серпня, оголосили втретє повітряну тривогу. Її причиною стала зліт МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - написали Повітряні сили.
Військові попередили про швидкісну ціль на Київ. Таке попередження у ПС оприлюднили о 11:50 у своєму Telegram.
О 11:51 також Повітряні Сили заявили про швидкісну ціль на Житомирщину, Сумщину та Хмельниччину.
Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів.
Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.
Де оголошено тривогу
Ракета "Кинджал"
При зльоті російського винищувача МіГ-31К по всій Україні оголошують повітряну тривогу, оскільки такі літаки можуть бути озброєні гіперзвуковою ракетою Х-47М2 "Кинджал".
Ця ракета здатна розвивати швидкість до 12 000 км/год (приблизно 10 Махів), що робить її практично невразливою для більшості систем протиповітряної оборони, але це не стосується ППО Patriot.
Крім того, "Кинджал" може маневрувати на всьому протязі польоту і вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.
До слова, 28 липня під час масованого удару по Україні російські окупанти використали три ракети "Кинджал". Тоді їхньою ціллю став Старокостянтинів Хмельницької області.