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Зліт МіГ-31К. В Україні втретє за добу масштабна повітряна тривога

Понеділок 04 серпня 2025 11:53
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Зліт МіГ-31К. В Україні втретє за добу масштабна повітряна тривога Фото: Повітряну тривогу оголосили втретє в Україні 4 серпня (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У всіх регіонах України сьогодні, 4 серпня, оголосили втретє повітряну тривогу. Її причиною стала зліт МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - написали Повітряні сили.

Військові попередили про швидкісну ціль на Київ. Таке попередження у ПС оприлюднили о 11:50 у своєму Telegram.

О 11:51 також Повітряні Сили заявили про швидкісну ціль на Житомирщину, Сумщину та Хмельниччину.

Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів.

Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу

Зліт МіГ-31К. В Україні втретє за добу масштабна повітряна тривога

Ракета "Кинджал"

При зльоті російського винищувача МіГ-31К по всій Україні оголошують повітряну тривогу, оскільки такі літаки можуть бути озброєні гіперзвуковою ракетою Х-47М2 "Кинджал".

Ця ракета здатна розвивати швидкість до 12 000 км/год (приблизно 10 Махів), що робить її практично невразливою для більшості систем протиповітряної оборони, але це не стосується ППО Patriot.

Крім того, "Кинджал" може маневрувати на всьому протязі польоту і вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

До слова, 28 липня під час масованого удару по Україні російські окупанти використали три ракети "Кинджал". Тоді їхньою ціллю став Старокостянтинів Хмельницької області.

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