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У Хмельницькій області збита ракета пошкодила цивільний об'єкт

Фото: у Хмельницькій області збили ворожу ракету (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Хмельницькій області уламки збитої російської ракети пошкодили цивільний об'єкт. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Хмельницької ОВА Сергія Гамалія в Telegram.

"Маємо падіння уламків ракет на території області. Є руйнування цивільного об’єкту. За попередньою інформацією, потерпілих нема. Працюють спецслужби та ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Жителів області просять не повідомляти у соцмережах деталі "прильотів".

Сьогодні росіяни масовано обстрілюють Україну ракетами, пошкоджуючи енергетичні об'єкти. Удари зафіксовані у декількох областях та Києві.

Українців попередили про екстрені відключення світла через обстріли окупантів.

Детальніше про сьогоднішній масований обстріл - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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