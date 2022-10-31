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В Хмельницкой области сбитая ракета повредила гражданский объект

Фото: в Хмельницкой области сбили вражескую ракету (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Хмельницкой области обломки сбитой российской ракеты повредили гражданский объект. По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия в Telegram.

"У нас есть падение обломков ракет на территории области. Есть разрушение гражданского объекта. По предварительной информации, пострадавших нет. Работают спецслужбы и ГСЧС", - говорится в сообщении.

Жителей области просят не сообщать в соцсетях детали "прилетов".

Сегодня россияне массированно обстреливают Украину ракетами, повреждая энергетические объекты. Удары были зафиксированы в нескольких областях и Киеве.

Украинцев предупредили об экстренных отключениях света из-за обстрелов оккупантов

Подробнее о сегодняшнем массированном обстреле - читайте в материале РБК-Украина.

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