В Хмельницькій області внаслідок ранкового ракетного удару є руйнування та постраждалі

Як розповів Тюрін, внаслідок російської атаки є пошкодження об'єктів інфраструктури й житлових об'єктів. Під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони знищили ворожу ціль, однак уламки призвели до загоряння приватного будинку.

"На жаль, маємо трьох постраждалих. Це чоловік 1992 року народження та жінка 1971 року народження, їхній стан - середньої важкості, надається медична допомога. А також жінка 1939 року народження: вона перебувала у шоковому стані та доставлена до закладу охорони здоров'я", - додав Тюрін.

Масований обстріл України у ніч на 15 лютого

Цієї ночі ворог вкотре вдався до масованих ударів по території України. Терористи застосували:

12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, які були запущені з літаків стратегічної авіації ТУ-95мс;

2 ракети морського базування "Калібр", що були запущені з Новоросійська, Росії;

балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, які були запущені з Воронежу, Росії;

зенітні керовані ракети С-300, які були запущені з Бєлгородської області, Росії;

керовані авіаційні ракети Х-59, які були запущені з тимчасово окупованих територій Запорізької області й Курської області, Росії.

Протиповітряна оборона знищила 13 ракет різних типів.

Усі подробиці нічної атаки ворога - в матеріалі РБК-Україна.