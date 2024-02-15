UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Хмельницькій області внаслідок ранкового ракетного удару є руйнування та постраждалі

Фото: в Хмельницькій області внаслідок ранкового ракетного удару є руйнування та постраждалі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вранці, 15 лютого, росіяни завдали ракетний удар по Хмельницькій області. Внаслідок атаки постраждали троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Хмельницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Тюріна.

Як розповів Тюрін, внаслідок російської атаки є пошкодження об'єктів інфраструктури й житлових об'єктів. Під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони знищили ворожу ціль, однак уламки призвели до загоряння приватного будинку. 

"На жаль, маємо трьох постраждалих. Це чоловік 1992 року народження та жінка 1971 року народження, їхній стан - середньої важкості, надається медична допомога. А також жінка 1939 року народження: вона перебувала у шоковому стані та доставлена до закладу охорони здоров'я", - додав Тюрін.

Масований обстріл України у ніч на 15 лютого

Цієї ночі ворог вкотре вдався до масованих ударів по території України. Терористи застосували:

  • 12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, які були запущені з літаків стратегічної авіації ТУ-95мс;
  • 2 ракети морського базування "Калібр", що були запущені з Новоросійська, Росії;
  • балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, які були запущені з Воронежу, Росії;
  • зенітні керовані ракети С-300, які були запущені з Бєлгородської області, Росії;
  • керовані авіаційні ракети Х-59, які були запущені з тимчасово окупованих територій Запорізької області й Курської області, Росії.

Протиповітряна оборона знищила 13 ракет різних типів.

Усі подробиці нічної атаки ворога - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська ФедераціяХмельницька область