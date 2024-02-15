В Хмельницькій області внаслідок ранкового ракетного удару є руйнування та постраждалі

Вранці, 15 лютого, росіяни завдали ракетний удар по Хмельницькій області. Внаслідок атаки постраждали троє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Хмельницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Тюріна.
Як розповів Тюрін, внаслідок російської атаки є пошкодження об'єктів інфраструктури й житлових об'єктів. Під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони знищили ворожу ціль, однак уламки призвели до загоряння приватного будинку.
"На жаль, маємо трьох постраждалих. Це чоловік 1992 року народження та жінка 1971 року народження, їхній стан - середньої важкості, надається медична допомога. А також жінка 1939 року народження: вона перебувала у шоковому стані та доставлена до закладу охорони здоров'я", - додав Тюрін.
Цієї ночі ворог вкотре вдався до масованих ударів по території України. Терористи застосували:
Протиповітряна оборона знищила 13 ракет різних типів.
Усі подробиці нічної атаки ворога - в матеріалі РБК-Україна.
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