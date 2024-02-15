RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Хмельницкой области в результате утреннего ракетного удара есть разрушения и пострадавшие

Фото: в Хмельницкой области в результате утреннего ракетного удара есть разрушения и пострадавшие (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Утром, 15 февраля, россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. В результате атаки пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) Сергея Тюрина.

Как рассказал Тюрин, в результате российской атаки есть повреждения объектов инфраструктуры и жилых объектов. Во время воздушной тревоги, силы противовоздушной обороны уничтожили вражескую цель, однако обломки привели к возгоранию частного дома. 

"К сожалению, имеем трех пострадавших. Это мужчина 1992 года рождения и женщина 1971 года рождения, их состояние - средней тяжести, оказывается медицинская помощь. А также женщина 1939 года рождения: она находилась в шоковом состоянии и доставлена в учреждение здравоохранения", - добавил Тюрин.

Массированный обстрел Украины в ночь на 15 февраля

Этой ночью враг в очередной раз прибегнул к массированным ударам по территории Украины. Террористы применили:

  • 12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, которые были запущены с самолетов стратегической авиации ТУ-95мс;
  • 2 ракеты морского базирования "Калибр", которые были запущены из Новороссийска, России;
  • баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, которые были запущены из Воронежа, России;
  • зенитные управляемые ракеты С-300, которые были запущены из Белгородской области, России;
  • управляемые авиационные ракеты Х-59, которые были запущены с временно оккупированных территорий Запорожской области и Курской области, России.

Противовоздушная оборона уничтожила 13 ракет разных типов.

Все подробности ночной атаки врага - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияХмельницкая область