В Хмельницкой области в результате утреннего ракетного удара есть разрушения и пострадавшие

Утром, 15 февраля, россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. В результате атаки пострадали три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) Сергея Тюрина.
Как рассказал Тюрин, в результате российской атаки есть повреждения объектов инфраструктуры и жилых объектов. Во время воздушной тревоги, силы противовоздушной обороны уничтожили вражескую цель, однако обломки привели к возгоранию частного дома.
"К сожалению, имеем трех пострадавших. Это мужчина 1992 года рождения и женщина 1971 года рождения, их состояние - средней тяжести, оказывается медицинская помощь. А также женщина 1939 года рождения: она находилась в шоковом состоянии и доставлена в учреждение здравоохранения", - добавил Тюрин.
Этой ночью враг в очередной раз прибегнул к массированным ударам по территории Украины. Террористы применили:
Противовоздушная оборона уничтожила 13 ракет разных типов.
Все подробности ночной атаки врага - в материале РБК-Украина.
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