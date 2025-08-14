В Хмельницькій області транспорт буде працювати по-новому під час повітряних тривог

"На запит громади інформую, що 11 серпня рішенням ради оборони області було внесено зміни до порядку реагування міського громадського транспорту під час оголошення повітряної тривоги, який діяв з серпня 2022 року", - написав Тюрін.

За словами голови ОДА, на четвертому році війни кожен перевізник та водій давно повинен знати, що означає сигнал "Повітряна тривога" та як потрібно діяти. Тому вимоги щодо дій в разі настання загрози не змінилися. Водій повинен:

зупинити транспортний засіб біля найближчої зупинки або обрати безпечне місце для паркування;

проінформувати пасажирів про перелік найближчих укриттів;

дати пасажирам можливість скористатися ними.

"Ми прибрали додаткові вимоги, які визначали подальший алгоритм руху громадського транспорту, оскільки поведінка перевізника, як і, власне кажучи, кожного мешканця області під час повітряної тривоги, - особистий вибір та відповідальність", - додав Тюрін.