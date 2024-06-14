У Хмельницькій області спалахнула пожежа на об'єкті інфраструктури після нічної атаки
У Хмельницькій області спалахнула пожежа на об’єкті інфраструктури після атаки ворога в ніч на 14 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна у Facebook.
За його словами, у межах Хмельницької області протягом ночі знищили 11 ворожих цілей.
"Разом з тим, внаслідок атаки триває пожежа на об’єкті інфраструктури", - зазначив Тюрін.
За попередніми даними, інформації про постраждалих та жертв немає.
Варто додати, що у Хмельницькій області вночі щонайменше двічі лунали вибухи, у регіоні працювала ППО. Крім того, вранці росіяни знову випустили ракети по Україні. Повітряні сили повідомляли про рух ракет у напрямку Хмельницькій області, там чули вибухи.
Що ще відомо про нічний обстріл
В ніч на 14 червня російська армія здійснила комбінований удар по Україні: випустила 10 крилатих ракет, три балістичні "Іскандер-М", один "Кинджал" та 17 дронів-камікадзе. Сили ППО збили 7 крилатих ракет та всі "Шахеди".
Як відомо, балістичні ракети вдарили по Запоріжжю. Повітряні сили ЗСУ зазначили, що "Кинджал" летів у напрямку Хмельницької області, але ракета не досягла цілі.
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