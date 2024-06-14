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У Хмельницькій області спалахнула пожежа на об'єкті інфраструктури після нічної атаки

Хмельницька область, П'ятниця 14 червня 2024 12:50
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У Хмельницькій області спалахнула пожежа на об'єкті інфраструктури після нічної атаки Фото: у Хмельницькій області спалахнула пожежа на об'єкті інфраструктури (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

У Хмельницькій області спалахнула пожежа на об’єкті інфраструктури після атаки ворога в ніч на 14 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна у Facebook.

За його словами, у межах Хмельницької області протягом ночі знищили 11 ворожих цілей.

"Разом з тим, внаслідок атаки триває пожежа на об’єкті інфраструктури", - зазначив Тюрін.

За попередніми даними, інформації про постраждалих та жертв немає.

Варто додати, що у Хмельницькій області вночі щонайменше двічі лунали вибухи, у регіоні працювала ППО. Крім того, вранці росіяни знову випустили ракети по Україні. Повітряні сили повідомляли про рух ракет у напрямку Хмельницькій області, там чули вибухи.

Що ще відомо про нічний обстріл

В ніч на 14 червня російська армія здійснила комбінований удар по Україні: випустила 10 крилатих ракет, три балістичні "Іскандер-М", один "Кинджал" та 17 дронів-камікадзе. Сили ППО збили 7 крилатих ракет та всі "Шахеди".

Як відомо, балістичні ракети вдарили по Запоріжжю. Повітряні сили ЗСУ зазначили, що "Кинджал" летів у напрямку Хмельницької області, але ракета не досягла цілі.

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