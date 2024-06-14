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В Хмельницкой области вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры после ночной атаки

Хмельницкая область, Пятница 14 июня 2024 12:50
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В Хмельницкой области вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры после ночной атаки Фото: в Хмельницкой области вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В Хмельницкой области вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры после атаки врага в ночь на 14 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина в Facebook.

По его словам, в пределах Хмельницкой области ночью уничтожили 11 вражеских целей.

"Вместе с тем, в результате атаки идет пожар на объекте инфраструктуры", - отметил Тюрин.

По предварительным данным, информации о пострадавших и жертвах нет.

Следует добавить, что в Хмельницкой области ночью по меньшей мере дважды раздавались взрывы, в регионе работала ПВО. Кроме того, утром россияне снова выпустили ракеты по Украине. Воздушные силы сообщали о движении ракет по направлению к Хмельницкой области, там слышали взрывы.

Что еще известно о ночном обстреле

В ночь на 14 июня российская армия нанесла комбинированный удар по Украине: выпустила 10 крылатых ракет, три баллистических "Искандер-М", один "Кинжал" и 17 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили 7 крылатых ракет и все "Шахеды".

Как известно, баллистические ракеты ударили по Запорожью. Воздушные силы ВСУ отметили, что "Кинжал" летел в направлении Хмельницкой области, но ракета не достигла цели.

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