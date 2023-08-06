У Хмельницькій області пролунали вибухи, у регіоні працює ППО
У Хмельницькій області було чутно вибухи сьогодні вночі, 6 серпня. Повідомляється, що у регіоні працюють українські сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Хмельницької ОВА.
"У Хмельницькій області знову серія вибухів. Працює ППО! Залишайтесь у укриттях", - йдеться у повідомленні ОВА.
Обстріл Хмельницької області
Вдень 5 серпня російські війська атакували Україну ракетами "Кинжал" та "Калібр". Президент України Володимир Зеленський розповів, що метою окупантів стали "Мотор-Січ" та Хмельницька область.
У Хмельницькій ОВА повідомили, що внаслідок російської атаки було пошкоджено приватні житлові будинки, комунальну установу культури та приміщення автовокзалу.
Вночі 6 серпня у Хмельницькому знову пролунали вибухи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.