Фото: в Хмельницкой области прозвучали взрывы, в регионе работает ПВО (facebook.com/mvs.gov.ua)

В Хмельницкой области были слышны взрывы сегодня ночью, 6 августа. Сообщается, что в регионе работают украинские силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Хмельницкой ОВА.

"В Хмельницкой области снова серия взрывов. Работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении ОВА. Обстрел Хмельницкой области Днем 5 августа, российские войска атаковали Украину ракетами "Кинжал" и "Калибр". Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что целью оккупантов стала "Мотор-Сич" и Хмельницкая область. В Хмельницкой ОВА сообщили, что в результате российской атаки были повреждены частные жилые дома, коммунальное учреждение культуры и помещение автовокзала. Ночью 6 августа в Хмельницком снова раздались взрывы.