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В Хмельницкой области прозвучали взрывы, в регионе работает ПВО

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Воскресенье 06 августа 2023 04:19
В Хмельницкой области прозвучали взрывы, в регионе работает ПВО Фото: в Хмельницкой области прозвучали взрывы, в регионе работает ПВО (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В Хмельницкой области были слышны взрывы сегодня ночью, 6 августа. Сообщается, что в регионе работают украинские силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Хмельницкой ОВА.

"В Хмельницкой области снова серия взрывов. Работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении ОВА.

Обстрел Хмельницкой области

Днем 5 августа, российские войска атаковали Украину ракетами "Кинжал" и "Калибр". Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что целью оккупантов стала "Мотор-Сич" и Хмельницкая область.

В Хмельницкой ОВА сообщили, что в результате российской атаки были повреждены частные жилые дома, коммунальное учреждение культуры и помещение автовокзала.

Ночью 6 августа в Хмельницком снова раздались взрывы.

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