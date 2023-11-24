В Хмельницкой области прогремели взрывы, работала ПВО

В Хмельницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги сегодня ночью, 24 ноября, сообщалось о работе ПВО.

Об этом заявил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Хмельницкий район. Работают силы ПВО", - говорится в сообщении.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе ударных беспилотников для Хмельницкой области.

В частности, жителей города Староконстантинов в Хмельницком районе призывали находиться в укрытиях.

Атака РФ по Хмельницкой

В результате сбития одной из дронов, которые запустили российские кафиры утром 16 ноября, обломки повредили грузовой автомобиль в Хмельницкой области.

Также 25 октября оккупанты нанесли удар по территории вблизи Хмельницкой АЭС. В результате в городах Славута и Нетешин было нарушено электроснабжение.

Взрывы не повлияли на работу АЭС, но на территории станции повреждены здания.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, удар кафиров по территории вблизи Хмельницкой атомной электростанции – это традиционная российская "пугачка" атомным инцидентом.