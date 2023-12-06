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В Хмельницькій області пролунали вибухи, працює ППО

Фото: у Хмельницькій області пролунали вибухи вночі 6 грудня, працює ППО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Хмельницькій області пролунали вибухи сьогодні вночі, 6 грудня. В регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника керівника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна в Facebook.

"Жителі Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні. 

Мешканців регіону закликають перебувати в укриттях до заверешення повітряної тривогу. 

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про проліт ударних безпілотників у бік Хмельницької області, зокрема міста Старокостянтинів.

Обстріл Старокостянтинова Хмельницького району

"Продовжується рух "Шахедів" у напрямку Старокостянтинова. По регіонах працює ППО", - заявили Сили оборони Півдня України. 

Атаки росіян по Хмельницькій області

Внаслідок збиття одного з дронів, які запустили російські окупанти вранці 16 листопада, уламки пошкодили вантажний автомобіль у Хмельницькій області.

Також 25 жовтня окупанти завдали удару по території поблизу Хмельницької АЕС. Внаслідок цього у містах Славута та Нетішин було порушено електропостачання.

Вибухи не вплинули на роботу АЕС, але на території станції пошкоджено будівлі.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, удар окупантів по території поблизу Хмельницької атомної електростанції - це традиційна російська "лякачка" атомним інцидентом.

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