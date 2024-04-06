У Хмельницкій області пролунали вибухи

"Безпілотник вздовж кордонів Вінницької та Житомирської областей у напрямку Хмельницької області", - повідомили Повітряні Сили.

Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Вибухи у Хмельницькій області

Раніше ми писали, що 29 березня у Хмельницькій області пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про загрозу безпілотників.

Також ми повідомляли, що 24 березня у Львівській та Хмельницькій областях були вибухи. Росіяни запустили по регіонах дрони.

До слова, вибухи в області були в середині березня. Повітряні Сили повідомляли про атаку дронів.