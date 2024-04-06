У Хмельницкій області пролунали вибухи

Хмельницкій області вночі 6 квітня пролунали вибухи. Повітряні Сили повідомляли про безпілотник у напрямку регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Суспільне Хмельницький.
"Безпілотник вздовж кордонів Вінницької та Житомирської областей у напрямку Хмельницької області", - повідомили Повітряні Сили.
Наразі в області оголошено повітряну тривогу.
Раніше ми писали, що 29 березня у Хмельницькій області пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про загрозу безпілотників.
Також ми повідомляли, що 24 березня у Львівській та Хмельницькій областях були вибухи. Росіяни запустили по регіонах дрони.
До слова, вибухи в області були в середині березня. Повітряні Сили повідомляли про атаку дронів.
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