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В Хмельницкой области прозвучали взрывы

Фото: в Хмельницкой области прозвучали взрывы (Павло Петров)
Автор: Владислав Прийменко

В Хмельницкой области ночью 6 апреля прозвучали взрывы. Воздушные Силы сообщали о беспилотнике в направлении региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Суспильне Хмельницкий.

"Беспилотник вдоль границ Винницкой и Житомирской областей в направлении Хмельницкой области", - сообщили Воздушные Силы.

В данный момент в области объявлена воздушная тревога.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Взрывы в Хмельницкой области

Ранее мы писали, что 29 марта в Хмельницкой области прозвучали взрывы. Воздушные Силы сообщали об угрозе беспилотников.

Также мы сообщали, что 24 марта во Львовской и Хмельницкой областях были взрывы. Россияне запустили по регионам дроны.

К слову,  взрывы в области были в середине марта. Воздушные Силы сообщали об атаке дронов.

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Хмельницкая областьВоздушная тревога