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В Хмельницькій області пролунали вибухи

Ілюстративне фото: в Хмельницькій області було чути вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги у ніч проти 10 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Хмельницький".

Зазначається, що звуки вибухів у регіоні було чути близько 04:47.

Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про продовження ворожих атак із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед".

В Хмельницькій області повітряна тривога була оголошена о 03:55.

Нічна атака "Шахедів" по Україні

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 9 березня в кількох областях України оголосили повітряну тривогу через фіксацію запуску російськими загарбниками дронів-камікадзе типу "Шахед".

Близько одинадцятої вечора стало відомо про роботу ППО в Одесі, де також пролунали вибухи.Також повідомлялося про звуки вибухів у Снігурівці Миколаївської області. Пізніше начальник Снігурівської МВА Іван Кухта розповів, що в області було пошкоджено лінії електропередач (ЛЕП) у Павлівському сільському старостинському окрузі. В результаті можливі відключення світла у довколишніх селах.

Як повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, окупанти продовжили запускати по України нові групи "Шахедів".

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Хмельницька областьВибухиАтака дронів