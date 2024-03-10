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В Хмельницкой области раздались взрывы

Иллюстративное фото: в Хмельницкой области были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Хмельницкой области прогремели взрывы во время воздушной тревоги в ночь на 10 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Хмельницький".

Отмечается, что звуки взрывов в регионе были слышны около 04:47.

Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ информировали о продолжении вражеских атак с применением дронов-камикадзе типа "Шахед".

В Хмельницкой области воздушная тревога была объявлена в 03:55.

Ночная атака "Шахедов" по Украине

Ранее сообщалось, что поздно вечером 9 марта в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за фиксации запуска российскими захватчиками дронов-камикадзе типа "Шахед".

Около одиннадцати вечера стало известно о работе ПВО в Одессе, где также прогремели взрывы. Также сообщалось о звуках взрывов в Снигиревке Николаевской области. Позже начальник Снигиревской ГВА Иван Кухта рассказал, что в области были повреждены линии электропередач (ЛЭП) в Павловском сельском старостинском округе. В результате возможны отключения света в близлежащих селах.

Как сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, оккупанты продолжили запускать по Украине новые группы "Шахедов".

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Хмельницкая областьВзрывыАтака дронов