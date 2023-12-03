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У Хмельницькій області працювали сили ППО

Фото: на Хмельниччині працювали сили ППО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Хмельницькій області працювали українські сили протиповітряної оборони сьогодні вночі, 3 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook заступника голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

Повідомляється, що у регіоні обійшлося без потерпілих та пошкоджень об'єктів інфраструктури.

"Під час повітряної тривоги у Хмельницькому районі працювали сили ППО. Станом на даний момент повідомлень у відповідні служби про постраждалих чи пошкодження інфраструктури не надходило. Дякуємо ЗСУ за оборону неба над Хмельниччиною", - йдеться у повідомленні Тюріна.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ заявили, що в області помічені ворожі дрони-камікадзе типу "Шахед", які рухалися у напрямку Старокостянтинова, також мешканців міста закликали залишатися в укриттях.

Удари по Хмельницькій області

Останнім часом російські війська часто спрямовують свої дрони-камікадзе територією Хмельницької області.

Так, уночі 28 листопада під час обстрілу окупантами уламки збитого дрона впали на дах приватного будинку. Вдень під час повітряної тривоги мешканці Хмельницької області чули вибухи.

Також вибухи під час повітряної тривоги у Хмельницькій області були 24 листопада. Пізніше Тюрін заявив про роботу ППО.

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