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У Хмельницькій області через негоду без світла залишаються понад 3,7 тисячі споживачів

Фото: у Хмельницькій області через негоду без світла залишаються понад 3,7 тисячі споживачів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Внаслідок несприятливих погодних умов, а саме - сильного вітру, у Хмельницькій області без світла залишаються 3757 споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

"Енергетики продовжують працювати над ліквідацією наслідків стихії", - наголосив начальник військової адміністрації області.

Водночас він додав, що на сьогодні ліміт використання електроенергії для області не встановлено.

Нагадаємо, вчора через негоду аварійні відключення світла запровадили у Київській та Одеській областях. У двох регіонах на вівторок, 21 лютого, без світла залишалося близько 24 тисячі споживачів.

Також раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на даний момент в Україні немає дефіциту потужності в енергосистемі. Якщо не буде нових атак з боку Росії, дефіцит не очікується і в майбутньому.

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енергетикиЕлектроенергіяХмельницкая область