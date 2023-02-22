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В Хмельницкой области из-за непогоды без света остаются более 3,7 тысяч потребителей

Фото: в Хмельницкой области из-за непогоды без света остаются более 3,7 тысяч потребителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Вследствие неблагоприятных погодных условий, а именно - сильного ветра, в Хмельнцкой области без света остаются 3757 потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.

"Энергетики продолжают работать над ликвидацией последствий стихии", - отметил начальник военной администрации области.

Вместе с тем он добавил, что на сегодня лимит использования электроэнергии для области не установлен.

Напомним, вчера из-за непогоды аварийные отключения света ввели в Киевской и Одесской областях. В двух регионах на вторник, 21 февраля, без света оставались около 24 тысяч потребителей.

Также ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на данный момент в Украине нет дефицита мощности в энергосистеме. Если не будет новых атак со стороны России, то дефицит не ожидается и в будущем.

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енергетикиЭлектроэнергияХмельницкая область