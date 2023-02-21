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Дефіциту потужності в енергосистемі немає і не прогнозується, якщо не буде нових атак, - Шмигаль

Новость на русском →
Вівторок 21 лютого 2023 16:58
Дефіциту потужності в енергосистемі немає і не прогнозується, якщо не буде нових атак, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Наразі в Україні немає дефіциту потужності в енергосистемі. Якщо не буде нових атак з боку Росії, то дефіцит не очікується й у майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету Міністрів.

"Дефіциту потужності в енергосистемі немає вже десятий день поспіль і не прогнозується за умови, що не буде нових атак", - сказав він.

Шмигаль подякував енергетикам і ремонтним бригадам за їхню роботу.

"Працюємо далі. Задля нашої перемоги. Задля нашої відбудови. Задля мирної, сильної та європейської України", - додав прем'єр.

Зазначимо, що міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що енергосистема працює стабільно з резервом, але у деяких областях є пошкодження через негоду.

При цьому у Київській області ввели аварійні відключення у зв'язку з негодою. Без електроенергії залишаються 7 тисяч людей.

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Денис Шмигаль Електроенергія
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