У Хмельницькій області було чути вибухи на тлі дронової атаки

У Хмельницькій області повітряна тривога через загрозу "Шахедів" була оголошена майже о шостій годині ранку.

Близько пів на сьому у регіоні було чути звуки вибухів. А ще приблизно через пів години - вони пролунали в області знову.

Після цього в регіоні оголосили про відбій повітряної тривоги.

Зазначимо, за даними Повітряних сил ЗСУ, фіксувався рух БПЛА російських окупантів у напрямку Хмельницького з півдня о 06:40. А перед тим - на Старокостянтинів.

Додамо, що місцева влада наразі не інформувала про якісь можливі наслідки у Хмельницькій області на тлі ворожої дронової атаки.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, росармія з вечора 23 грудня запустили у бік України кілька груп дронів-камікадзе. Повітряна тривога була оголошена у низці областей.

Крім того, близько 03.40 сирена залунала й у столиці. Фіксувався рух безпілотника противника у бік Києва з північної сторони. Стало відомо про роботу ППО у Київській області, й вибухи було чути також у Києві.

Пізніше у столиці знову була оголошена повітряна тривога. Також повідомлялося, що у Київській області повторно велася робота протиповітряної оборони через російські "Шахеди".