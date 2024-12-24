В Хмельницкой области были слышны взрывы на фоне дроновой атаки

В Хмельницкой области воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов" была объявлена почти в шесть часов утра.

Около половины седьмого в регионе были слышны звуки взрывов. А еще примерно через полчаса - они прозвучали в области снова.

После этого в регионе объявили об отбое воздушной тревоги.

Отметим, по данным Воздушных сил ВСУ, фиксировалось движение БПЛА российских оккупантов в направлении Хмельницкого с юга в 06:40. А перед этим - на Староконстантинов.

Добавим, что местные власти пока не информировали о каких либо возможных последствиях в Хмельницкой области на фоне вражеской дроновой атаки.

Атака "Шахедов"

Напомним, росармия с вечера 23 декабря запустили в сторону Украины несколько групп дронов-камикадзе. Воздушная тревога была объявлена в ряде областей.

Кроме того, около 03.40 сирена раздалась и в столице. Фиксировалось движение беспилотника противника в сторону Киева с северной стороны. Стало известно о работе ПВО в Киевской области, и взрывы были слышны также в Киеве.

Позже в столице снова была объявлена ​​воздушная тревога. Также сообщалось, что в Киевской области повторно велась работа противовоздушной обороны из-за российских "Шахедов".