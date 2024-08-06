У Хмельницькій області було чути вибухи на тлі атаки "Шахедів"

Зазначається, що вибухи у Хмельницькій області було чути близько 01:57.

Між тим керівництво області про причини даних вибухів нічого не повідомляло, натомість в Хмельницькій ОВА ще приблизно годиною раніше інформували про повітряну тривогу в області.

Перед тим у командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про рух "Шахедів" у бік регіону.

Так, фіксувалися групи ударних безпілотників противника, що з Житомирської області початку рухалися у бік Рівненської області, проте згодом ворожі повітряні цілі змінили курс - на Хмельницьку область.

Додамо, у моніторингових групах писали, що російські дрони-камікадзе рухалися, зокрема, у бік Старокостянтинова.

Комбінована повітряна атака РФ

Раніше повідомлялося, що війська РФ 5 серпня ввечері запустили для ударів по території України дрони-камікадзе. Крім того, окупанти використали балістику для атаки по столиці.

Так, у Києві пролунали вибухи, в місті та області працювали сили та засоби ППО. Пізніше стало відомо, що у Києві внаслідок ворожої ракетної атаки немає руйнувань та постраждалих. У КМВА розповіли, що для атаки противник застосував балістичне озброєння на кшталт "Іскандер-М" або "KN-23".

Також у Київській області працювала ППО через рух "Шахедів" у бік столиці.

Додамо, після опівночі 6 серпня у Харкові пролунала серія вибухів через російський обстріл. Мер казав, що у місті міг бути "приліт". Пізніше в Харківській ОВА розповіли, що село Циркуни недалеко від Харкова зазнало ворожого удару, і внаслідок обстрілу був пошкоджений житловий будинок, сталася пожежа.