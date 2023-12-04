В Хмельницкой области были взрывы во время воздушной тревоги: сообщают о работе ПВО

Иллюстративное фото: в Хмельницкой области были взрывы (GettyImages)

В Хмельницкой области ночью 4 декабря во время воздушной тревоги местные жители слышали взрывы. Сообщается о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Facebook первого заместителя начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

По словам Сергея Тюрина, в области работает система ПВО. "Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги", - сообщил Тюрин. В данный момент тревога в Хмельницкой области закончена. Фото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua) Взрывы в Хмельницкой области С ноября, практически ежедневно российские войска атакуют Хмельницкую область беспилотниками. Так 3 декабря российские войска запустили в Хмельницкую область дроны-камикадзе. По словам Тюрина, в регионе работали силы ПВО. Также мы писали, что в ночь на 28 ноября, во время обстрела Хмельницкой области российскими оккупантами, обломки сбитого дрона упали на крышу частного дома. Днем, во время воздушной тревоги, жители области слышали взрывы. Ночью 24 ноября жители Хмельницкой области слышали взрывы. Тюрин сообщил о работе ПВО.