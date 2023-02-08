В Хмельницькій області 5 годин не вимикатимуть світло. Коли повернуться до графіків

"Ліміт на середу збільшено. Отже, сьогодні з 12:00 до 17:00 погодинних відключень не буде", - йдеться в повідомленні.

Після 17:00 відключення будуть відбуватися за графіком погодинних відключень та охопить лише основні черги.

Нагадаємо, через морози навантаження на енергосистему Житомирської області зросло. Мешканців просять економити, бо можливі аварійні відключення світла.

За даними "Укренерго", споживання електроенергії в Україні зросло через морози. В Запорозькій, Донецькій, Миколаївській області без відключень, а в Одесі та районі застосовують аварійні вимкнення світла.