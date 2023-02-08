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В Хмельницькій області 5 годин не вимикатимуть світло. Коли повернуться до графіків

Фото: в Хмельницькій області 5 годин не вимикатимуть світло (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Хмельницькій області збільшили ліміти споживання електроенергії. В регіоні з 12.00 до 17.00 у середу, 8 лютого, буде діяти вікно без вимкнень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Хмельницькобленерго".

"Ліміт на середу збільшено. Отже, сьогодні з 12:00 до 17:00 погодинних відключень не буде", - йдеться в повідомленні.

Після 17:00 відключення будуть відбуватися за графіком погодинних відключень та охопить лише основні черги.

Нагадаємо, через морози навантаження на енергосистему Житомирської області зросло. Мешканців просять економити, бо можливі аварійні відключення світла.

За даними "Укренерго", споживання електроенергії в Україні зросло через морози. В Запорозькій, Донецькій, Миколаївській області без відключень, а в Одесі та районі застосовують аварійні вимкнення світла.

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