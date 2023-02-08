RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Хмельницкой области 5 часов не будут выключать свет. Когда вернутся к графикам

Фото: в Хмельницкой области 5 часов не будут выключать свет (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Хмельницкой области увеличили лимиты потребления электроэнергии. В регионе с 12:00 до 17:00 в среду, 8 февраля, будет действовать окно без выключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Хмельницкоблэнерго".

"Лимит на среду увеличен. Следовательно, сегодня с 12:00 до 17:00 почасовых отключений не будет", - говорится в сообщении.

После 17:00 отключения будут происходить по графику почасовых отключений и охватят только основные очереди.

Напомним, из-за морозов нагрузка на энергосистему Житомирской области выросла. Жителей просят экономить, потому что возможны аварийные отключения света.

По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии в Украине выросло из-за морозов. В Запорожской, Донецкой, Николаевской области без отключений, а в Одессе и районе применяют аварийные отключения света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
відключеня світлаенергетики