В Хмельницкой области 5 часов не будут выключать свет. Когда вернутся к графикам

"Лимит на среду увеличен. Следовательно, сегодня с 12:00 до 17:00 почасовых отключений не будет", - говорится в сообщении.

После 17:00 отключения будут происходить по графику почасовых отключений и охватят только основные очереди.

Напомним, из-за морозов нагрузка на энергосистему Житомирской области выросла. Жителей просят экономить, потому что возможны аварийные отключения света.

По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии в Украине выросло из-за морозов. В Запорожской, Донецкой, Николаевской области без отключений, а в Одессе и районе применяют аварийные отключения света.