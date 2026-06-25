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На Хмельницькій АЕС почалися слідчі дії: що сталося

10:02 25.06.2026 Чт
2 хв
З чим вони повʼязані та як працює електростанція?
aimg Ірина Глухова
Фото: Хмельницька атомна електростанція (uatom org)

Сьогодні, 25 червня, на майданчику Хмельницької АЕС правоохоронці проводять слідчі дії. Електростанція працює у штатному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву АТ "НАЕК "Енергоатом".

"Слідчі дії стосуються окремих закупівельних процедур, здійснених у попередні роки", - йдеться у повідомленні компанії.

В "Енергоатомі" запевнили, забезпечують повне сприяння роботі правоохоронних органів, надають всю необхідну документацію та інформацію відповідно до вимог законодавства України та зацікавлені у всебічному, об’єктивному й неупередженому встановленні всіх обставин справи.

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"Проведення слідчих дій не впливає на виробничі процеси та безпеку експлуатації об'єкта. Хмельницька АЕС працює у штатному режимі, забезпечуючи надійну та безпечну експлуатацію енергоблоків і стабільне виробництво електроенергії для потреб держави", - підсумували у заяві.

Корупція в "Енергоатомі"

Розслідування НАЬУ та САП щодо масштабної схеми "відкатів" в "Енергоатомі" набуло широкого резонансу.

За версією слідства, організована група контролювала кадрові та фінансові потоки стратегічного підприємства через сторонніх осіб із кодовими іменами.

Головний фігурант справи - 46-річний підприємець Тимур Міндіч. Правоохоронці прийшли до нього з обшуками, однак він залишив Україну за кілька годин до затримання.

У НАБУ повідомили, що екстрадиційні процедури у справі "Мідас" тривають - ведеться співпраця з низкою іноземних юрисдикцій для збору доказів та повернення фігурантів.

Детальніше про це читайте - у матеріалі РБК-Україна.

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ЭнергоатомКорупціяХмельницкая АЭС