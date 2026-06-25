На Хмельницькій АЕС почалися слідчі дії: що сталося

"Слідчі дії стосуються окремих закупівельних процедур, здійснених у попередні роки", - йдеться у повідомленні компанії.

В "Енергоатомі" запевнили, забезпечують повне сприяння роботі правоохоронних органів, надають всю необхідну документацію та інформацію відповідно до вимог законодавства України та зацікавлені у всебічному, об’єктивному й неупередженому встановленні всіх обставин справи.

"Проведення слідчих дій не впливає на виробничі процеси та безпеку експлуатації об'єкта. Хмельницька АЕС працює у штатному режимі, забезпечуючи надійну та безпечну експлуатацію енергоблоків і стабільне виробництво електроенергії для потреб держави", - підсумували у заяві.