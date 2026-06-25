На Хмельницкой АЭС начались следственные действия: что произошло

"Следственные действия касаются отдельных закупочных процедур, совершенных в предыдущие годы", - говорится в сообщении компании.

В "Энергоатоме" заверили, обеспечивают полное содействие работе правоохранительных органов, предоставляют всю необходимую документацию и информацию в соответствии с требованиями законодательства Украины и заинтересованы во всестороннем, объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела.

"Проведение следственных действий не влияет на производственные процессы и безопасность эксплуатации объекта. Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме, обеспечивая надежную и безопасную эксплуатацию энергоблоков и стабильное производство электроэнергии для нужд государства", - подытожили в заявлении.