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На Хмельницкой АЭС начались следственные действия: что произошло

10:02 25.06.2026 Чт
2 мин
С чем они связаны и как работает электростанция?
aimg Ирина Глухова
Фото: Хмельницкая атомная электростанция (uatom org)

Сегодня, 25 июня, на площадке Хмельницкой АЭС правоохранители проводят следственные действия. Электростанция работает в штатном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление АО "НАЭК "Энергоатом".

"Следственные действия касаются отдельных закупочных процедур, совершенных в предыдущие годы", - говорится в сообщении компании.

В "Энергоатоме" заверили, обеспечивают полное содействие работе правоохранительных органов, предоставляют всю необходимую документацию и информацию в соответствии с требованиями законодательства Украины и заинтересованы во всестороннем, объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела.

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"Проведение следственных действий не влияет на производственные процессы и безопасность эксплуатации объекта. Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме, обеспечивая надежную и безопасную эксплуатацию энергоблоков и стабильное производство электроэнергии для нужд государства", - подытожили в заявлении.

Коррупция в "Энергоатоме"

Расследование НАЬУ и САП относительно масштабной схемы "откатов" в "Энергоатоме" получило широкий резонанс.

По версии следствия организованная группа контролировала кадровые и финансовые потоки стратегического предприятия через посторонних лиц с кодовыми именами.

Главный фигурант дела – 46-летний предприниматель Тимур Миндич. Правоохранители пришли к нему с обысками, однако он оставил Украину за несколько часов до задержания.

В НАБУ сообщили, что экстрадиционные процедуры по делу "Мидас" продолжаются - ведется сотрудничество с рядом иностранных юрисдикций для сбора улик и возвращения фигурантов.

Детальнее об этом читайте - в материале РБК-Украина.

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ЭнергоатомКоррупцияХмельницкая АЭС