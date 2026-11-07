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На Хмельниччині зіткнулися мікроавтобус і легковик: 10 людей постраждали

19:50 07.11.2026 Сб
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: на Хмельниччині сталася маштабна ДТП (Getty Images)

На Волочищині сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського мікроавтобуса та легковика, внаслідок якої постраждали 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьке районне управління поліції.

Аварія сталася 7 листопада близько 11:25 на автодорозі поблизу села Копачівка Волочиської громади.

За попередніми даними, зіткнулися автомобіль Volkswagen під керуванням 54-річного чоловіка та пасажирський мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого перебував 46-річний водій.

У момент зіткнення в мікроавтобусі перебувало 9 осіб, зокрема двоє водіїв.

Усіх дев'ятьох пасажирів і водіїв мікроавтобуса, а також водія легковика доставили до медичного закладу для обстеження.

Наразі точна кількість травмованих та характер отриманих ними ушкоджень уточнюються.

На місці події продовжують працювати правоохоронці, які встановлюють усі причини та обставини ДТП.

Нагадаємо, що раніше на Хмельниччині сталася ще одна трагічна ДТП, у якій у Кам'янець-Подільському районі троє підлітків загинули в річці, оскільки їхній автомобіль злетів у воду.

Тоді рятувальники виявили всередині машини тіла загиблих дітей.

Водночас у столиці нещодавно колишнього суддю Олексія Тандира засудили до 9 років тюрми за смертельну аварію на блокпосту, внаслідок якої загинув нацгвардієць.

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ДТПХмельницька областьПоліцейські