На Хмельниччині зіткнулися мікроавтобус і легковик: 10 людей постраждали

Нагадаємо, що раніше на Хмельниччині сталася ще одна трагічна ДТП, у якій у Кам'янець-Подільському районі троє підлітків загинули в річці, оскільки їхній автомобіль злетів у воду.

Тоді рятувальники виявили всередині машини тіла загиблих дітей.

Водночас у столиці нещодавно колишнього суддю Олексія Тандира засудили до 9 років тюрми за смертельну аварію на блокпосту, внаслідок якої загинув нацгвардієць.