На Хмельнитчине столкнулись микроавтобус и легковушка: 10 человек пострадали

Авария произошла 7 ноября около 11:25 на автодороге вблизи села Копачевка Волочиской общины.

По предварительным данным, столкнулись автомобиль Volkswagen под управлением 54-летнего мужчины и пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого находился 46-летний водитель.

В момент столкновения в микроавтобусе находились 9 человек, в том числе двое водителей.

Всех девять пассажиров и водителей микроавтобуса, а также водителя легковушки доставили в медицинское учреждение для обследования.

В настоящее время точное количество травмированных и характер полученных повреждений уточняются.

На месте происшествия продолжают работать правоохранители, устанавливающие все причины и обстоятельства ДТП.