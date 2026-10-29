Екссуддя Тандир отримав 9 років тюрми за смертельну ДТП у Києві

Колишнього суддю Макарівського суду Олексія Тандира засудили до 9 років ув’язнення за ДТП на блокпосту у Києві, внаслідок якої загинув нацгвардієць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Святошинський райсуд визнав Тандира винним у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння у травні 2023 року, внаслідок якої загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко.

Смертельна ДТП на блокпосту

Нагадаємо, трагедія за участю тодішнього голови Макарівського райсуду сталася пізно ввечері 25 травня 2023 року.

Олексій Тандир, перебуваючи за кермом Lexus, на великій швидкості збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту при в'їзді до Києва. Військовослужбовець загинув на місці від отриманих травм.

Слідство супроводжувалося скандалами. Зокрема, експерти виявили, що після затримання суддя намагався обдурити слідство, надавши замість біологічних зразків воду та слину.

Однак пізніше було офіційно підтверджено, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Суд заарештував підозрюваного. У січні Тандиру дозволили вийти з СІЗО під заставу у розмірі 20 млн гривень, а у лютому заставу зменшили до 20 млн гривень.