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На Хмельнитчине столкнулись микроавтобус и легковушка: 10 человек пострадали

19:50 07.11.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
На Хмельнитчине столкнулись микроавтобус и легковушка: 10 человек пострадали Фото: в Хмельницкой области произошло масштабное ДТП (Getty Images)
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На Волочищине произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса и легковушки, в результате которого пострадали 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкое районное управление полиции .

Авария произошла 7 ноября около 11:25 на автодороге вблизи села Копачевка Волочиской общины.

По предварительным данным, столкнулись автомобиль Volkswagen под управлением 54-летнего мужчины и пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого находился 46-летний водитель.

В момент столкновения в микроавтобусе находились 9 человек, в том числе двое водителей.

Всех девять пассажиров и водителей микроавтобуса, а также водителя легковушки доставили в медицинское учреждение для обследования.

Фото: на Хмельнитчине столкнулись микроавтобус с пассажирами и легковушка (facebook.com)Фото: на Хмельнитчине столкнулись микроавтобус с пассажирами и легковушка (facebook.com)Фото: на Хмельнитчине столкнулись микроавтобус с пассажирами и легковушка (facebook.com)

В настоящее время точное количество травмированных и характер полученных повреждений уточняются.

На месте происшествия продолжают работать правоохранители, устанавливающие все причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, что ранее в Хмельницкой области произошло еще одно трагическое ДТП, в котором в Каменец-Подольском районе трое подростков погибли в реке, поскольку их автомобиль взлетел в воду.

Тогда спасатели обнаружили внутри машины тела погибших детей.

В то же время в столице недавно бывшего судью Алексея Тандыра приговорили к 9 годам тюрьмы за смертельную аварию на блокпосту, в результате которой погиб нацгвардеец.

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