На Хмельнитчине столкнулись микроавтобус и легковушка: 10 человек пострадали
На Волочищине произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса и легковушки, в результате которого пострадали 10 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкое районное управление полиции .
Авария произошла 7 ноября около 11:25 на автодороге вблизи села Копачевка Волочиской общины.
По предварительным данным, столкнулись автомобиль Volkswagen под управлением 54-летнего мужчины и пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого находился 46-летний водитель.
В момент столкновения в микроавтобусе находились 9 человек, в том числе двое водителей.
Всех девять пассажиров и водителей микроавтобуса, а также водителя легковушки доставили в медицинское учреждение для обследования.
В настоящее время точное количество травмированных и характер полученных повреждений уточняются.
На месте происшествия продолжают работать правоохранители, устанавливающие все причины и обстоятельства ДТП.
Напомним, что ранее в Хмельницкой области произошло еще одно трагическое ДТП, в котором в Каменец-Подольском районе трое подростков погибли в реке, поскольку их автомобиль взлетел в воду.
Тогда спасатели обнаружили внутри машины тела погибших детей.
В то же время в столице недавно бывшего судью Алексея Тандыра приговорили к 9 годам тюрьмы за смертельную аварию на блокпосту, в результате которой погиб нацгвардеец.