На Хмельниччині внаслідок російської атаки зруйновано будинок, є постраждалі

Нагадаємо, що Росія регулярно завдає ударів по Хмельницькій області, атакуючи житлову та критичну інфраструктуру регіону.

Зокрема, у ніч на 3 листопада окупанти атакували Шепетівський район Хмельницької області, де внаслідок обстрілу було пошкоджено вікна в багатоквартирному будинку та легковий автомобіль.

Крім того, раніше повідомлялося, що ворожий дрон пошкодив вікна у багатоповерхівках Хмельницького. Під час попередніх атак на регіон також фіксувалися руйнування осель та інфраструктурних об'єктів.