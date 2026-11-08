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В Хмельницкой области в результате российской атаки разрушен дом, есть пострадавшие

17:58 08.11.2026 Вс
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: в Хмельницком районе из-за атаки россиян разрушен дом (t.me/khmelnytskaODA)

В результате российской атаки в Хмельницком районе разрушен жилой дом и еще 12 получили повреждения, два человека получили ранения.

Об этом заявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

В Хмельницком районе из-за обстрела окупантов разрушен один жилой дом, а еще 12 домов повреждены.

По уточненной информации, два человека получили незначительные телесные повреждения, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Погибших в результате атаки нет.

Вражеский удар нанес пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. На месте происшествия работают все профильные службы.

В общине проводятся первоочередные мероприятия по ликвидации последствий атаки. В частности, будут сформированы специальные группы по обследованию поврежденного имущества и фиксации убытков.

Напомним, что Россия регулярно наносит удары по Хмельницкой области, атакуя жилищную и критическую инфраструктуру региона.

В частности, в ночь на 3 ноября оккупанты атаковали Шепетовский район Хмельницкой области, где в результате обстрела были повреждены окна в многоквартирном доме и легковой автомобиль.

Кроме того, ранее сообщалось, что вражеский дрон повредил окна в многоэтажках Хмельницкого. В ходе предыдущих атак на регион также фиксировались разрушение жилищ и инфраструктурных объектов.

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