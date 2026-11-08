В Хмельницкой области в результате российской атаки разрушен дом, есть пострадавшие

Напомним, что Россия регулярно наносит удары по Хмельницкой области, атакуя жилищную и критическую инфраструктуру региона.

В частности, в ночь на 3 ноября оккупанты атаковали Шепетовский район Хмельницкой области, где в результате обстрела были повреждены окна в многоквартирном доме и легковой автомобиль.

Кроме того, ранее сообщалось, что вражеский дрон повредил окна в многоэтажках Хмельницкого. В ходе предыдущих атак на регион также фиксировались разрушение жилищ и инфраструктурных объектов.